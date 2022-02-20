疑似「第四者」身分曝光 周子揚轟舊愛陳楨怡：佢背叛我 (16:39)

周子揚和前港姐亞軍陳楨怡分手告終，周子揚日前爆料指陳楨怡和他分手時，發現她有「第四者」，他寫道：「我對你忠情又癡情，你卻多情又忘情。這是我們不公平的感情種下禍根。你欺騙了我，你欺騙了你的家人，你也欺騙了你的公司。」

有報道指「第四者」的身分是31歲的內地演員路宏，陳楨怡和路宏在內地拍網劇《漫影尋蹤》，並飾演情侶，有指2人日夕相對下拍出愛火花，路宏對女方照顧有加，2人不時毫不避嫌出雙入對，而陳楨怡亦曾在社交網放閃，路宏曾陪她慶祝生日及一齊倒數迎接新年，另一條短片中，2人共處燈光幽暗的房間自拍，路宏還面露笑容。

對於疑似「第四者」出現致分手，周子揚回覆《明報》時說：「當時我跟Celina（陳楨怡）仍然在一起，她背叛我，隱瞞我，將我Ig封鎖，我看不到他們的照片。然後Celina生日和新年，都跟這個男演員路宏度過，這就是我所說的第四者，就是因為這個男演員，我們大吵，然後分手，出現第四者，這就是我們的分手原因。

我們2020年一齊的時候，Celina是一腳踏兩船；沒想到2022年我們分開的時候，她仍然是新的一條一腳踏兩船。」

（即時娛樂）