勿說是推理｜菅田將暉格仔頸巾配長身褸 示範平價學生潮Look (18:20)

由歌影視三棲影帝菅田將暉主演的日本刑偵喜劇《勿說是推理》，首播平均收視達13.6%，成績令人滿意，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」收看。

菅田將暉是日本藝能界知名潮人，不但幾次被票選為「私服最時尚男藝人」，熱愛古著的他，還會親手改造衣服，據知他試過製作獨一無二的紅色連身裙，送給好友小栗旬的女兒，所以他與《勿說》中不修邊幅的人設，存在極大反差。

為符合角色設定，菅田將暉每集都以格仔頸巾、身穿長褸的大學生造型現身，看似千篇一律，卻被眼利的日本網民發現他的低調Fashion，原來第一集已換上5條頸巾，大多出自日本街頭品牌，最便宜只售約62港元，其他則有約270港元及677港元不等，其餘單品如冷衫約1190港元，價格算相宜兼有明星加持，喜愛日系打扮的觀眾不妨參考。

另外，《勿說》採用典型的單元劇形式播出，因此每周都有知名演員客串，如「最強綠葉」遠藤憲一和小日向文世，便在第一集和第五集驚喜現身、上位中的柄本佑和門脇麥擔任分集主角，「門面擔當」白石麻衣和男神代表瑛太，則是串連整部劇集的關鍵人物，為該劇生色不少，難怪製作人草谷大輔也笑言，豪華演出陣容令他受寵若驚。他更透露今後還有更多強勁串星陸續登場。

（即時娛樂）