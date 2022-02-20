Anton認與林欣彤發展中 前度女友憑歌寄意：離場仍是我 (21:58)

林欣彤（Mag）因自爆疑確診新冠肺炎，意外爆出新戀情，樂隊ONE PROMISE成員Anton被指背住拍拖7年圈外女友Christy撻着Mag。Anton今天回覆傳媒承認跟Mag發展中，強調是與前任分手後先同Mag一齊，Mag絕對不是第三者。

不過Anton前度女友Christy今日凌晨在社交網上載Mag好友許廷鏗的歌曲《殘忍》MV，並留言：「擠迫的關係之中肯定一個要淘汰 從來從無犯錯 而離場仍是我！」配以一個裂開心心emoji，似憑歌寄意有所暗示涉三角關係。

Christy上月底曾發文訴心聲，上載與愛犬Captain照片說：「呢段找回自己嘅日子裏，不斷用忙碌充實住自己，但每天照顧Captain嘅事卻從不假手於人，因為每天嘅親子活動時間，是我最珍惜嘅時光。互相陪伴、互相支持，一路陪著我經歷、渡過艱難日子。」她透露帶愛犬露營：「讓單親嘅佢感受到雙倍的，製造更多開心美好嘅母子回憶。」似宣布與男友已分手，及由她負責照顧愛犬。她再感慨提到「#多的是你不知道的事 #一定要好好防患未然 #我只post我兒子每日最新成長照 #行到水窮處 #坐看雲起時 #善待自己」。

Christy今晚在限時動態再大控訴，借用愛情金句表達心情：「他不愛你了，當然是你的錯。你最大的錯，是愛著一個慣性說謊，還不斷替他找理由的人。心裡有底，裝傻到底。」她還說：「劈腿是慣性，說謊更是隨性！」並Hashtag「偽人」似對Anton的言論作回應。

（即時娛樂）