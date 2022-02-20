陳國邦簽英皇開兩大條件 月月出糧保障基本生活開支 (23:12)

54歲陳國邦演戲逾30多年，是實力派演員。他離開無綫多年，外闖拍電影及為不同電視台拍劇集，並在香港浸會大學擔任客席講師執教戲劇。去年他有感事業停滯不前，單人匹馬北上找發展機會，走了一圈又火速返港，全是機緣巧合。他說：「我熱愛演戲，但香港工作機會有限，老友黎耀祥鼓勵我返內地一試，市場大機會較多。去年4月漫無目標上北京租屋住，到埗後周圍發微訊主動聯絡行內人找工作面試機會。我相約舊同學導演黃真真見面聚舊，她介紹寰宇林小強給我認識。之後寰宇新戲《掃毒3天大地大》參演的內地演員因撞期辭演，林生和導演邱禮濤商量後找我頂替角色。由於疫情不能往外地取實景拍攝，劇組在流浮山搭建『泰國村』，我便隨團隊返港，前後在內地只逗留數月。回港後再亦在機緣下重遇認識多年，在英皇電影擔任經理人的好友，他引薦我見老闆楊受成，促成合作簽約。」他簽約前坦誠開出兩個條件，分別是每年有一段空檔讓他繼續在大學任教，還有是「月月有糧出」，讓他有足夠基本生活開支，他感激楊生應承他，不用再面對自己找工作、傾價錢及度期等煩惱。

當年曾他感覺不受無綫重用，及多次與獎項無緣，意興闌珊下離開。陳國邦未有正面回應，他說現在對獎項沒有太大感覺，不想為自己控制不到的事而不開心，這個年紀很多事情會放低。他認為要爭，都寧願爭取有發揮和挑戰性的好角色。對於會否有機會回無綫拍劇，他持開放態度，未來發展重心放在拍電影，工作的事放心交由經理人處理。

陳國邦的9歲女兒陳禛有表演慾，演出電影《梅艷芳》，表現不錯。他未知有否機會父女檔拍戲，他不反對女兒將來入行，讓她自由選擇，目前最重要是有快樂童年。

（即時娛樂）