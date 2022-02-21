鄭秀文為暫託貓咪而流淚：都是一次學習放手機會 (12:15)

鄭秀文（Sammi）去年成為暫託貓咪義工，昨天Sammi接了新「住客」返家，Sammi坦言心情有點緊張。昨晚（20日）Sammi再在Instagram貼了短片並分享暫託感受，片段中的可愛貓咪叫「麼麼」，Sammi表示每次暫託，都是一次學習放手的機會，她寫道：「這隻麼麼（乳名），最叫我不捨。很黏人，很信任人類的小貓。Mi好喜歡跟他彼此相伴，並不容易哭泣的Mi，因為太過不捨，有一個深夜也忍不住緊緊抱着『麼麼』直直流下眼淚。他靜靜地看著我一直哭，似在告訴我：『不要哭，我知道你很疼愛我。』眼涙是因為愛。是愛。

今天知道『麼麼』被有心人領養了，有了一個永久的家庭。Mi很感動。縱使我內心仍是那麼不捨...不捨。但我提醒自己的初衷，不是擁有牠們，是在遇上的過程——盡心照顧牠們。#愛有更高階的方式就是祝福 #放手有時會痛但這痛別具意義 #Mi正在學唱這首歌的合唱版而麽麼一直陪著Mi #多謝生命曾經遇上你 #麼麼是一隻很特別的貓」。

好友梁詠琪（Gigi）也留言：「貓真幸運能有你暫託照顧！謝謝Sammi！『如在大海上看不到岸』也是眾多正待領養毛孩的心情，一起支持同鼓勵以領養代替購買吧！#領養代替購買」。

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（即時娛樂）