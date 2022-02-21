毛舜筠激讚呂爵安有家教兼EQ高 笑指姜濤「問題兒童」 (15:43)

身在加拿大的毛舜筠（毛姐）昨天（20日）跟李婉華齊齊開Live，毛姐先後跟MIRROR的4位成員包括姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）分別合作拍電影《阿媽有咗第二個》及《過時過節》，她跟李婉華分享跟4個大男孩拍戲的點滴。

李婉華坦言喜歡MIRROR，特別鍾情Anson Lo，故她十分羨慕毛姐能跟他們拍戲，更笑指自己恨到流口水呢！毛姐和Anson Lo及Edan合作《過時過節》，戲中她和Edan演母子，毛姐讚Edan有家教：「爸爸媽媽用咗好多心血栽培佢，佢講嘢有紋路、最有智慧嘅年輕人，而且佢EQ又高，我諗爸爸媽媽都好恨有個咁嘅仔。」毛姐透露即將開拍的新戲，再與Edan合作續前緣。

毛姐跟姜濤和Jer拍攝《阿媽有咗第二個》，她笑指姜濤喜歡偷拍人家睡相，她笑說：「佢（姜濤）令到我無餐好瞓，佢好快手同不經意影咗（睡相），佢影晒條片你都唔知，佢係偷拍高手，好百厭但好可愛，拍攝期間畀好多歡樂我哋。」

毛姐還笑指姜濤是「問題兒童」，經常發問刁鑽又難答問題，毛姐說：「佢問我如果有部戲要我光頭拍唔拍？我話我諗唔怕，依家幾十歲好難出頭髮，後生可能會諗嘅，我答佢話唔會；跟住佢再問：『如果畀你嘅錢係好多，你又會唔會呢？』，我話『多到點先？』，佢話『你依家開一個價，我哋玩啫。』咁我話：『好啦！一億啦！』」令毛姐招架不來！毛姐表示Jer在戲中角色較多感情變化，加上Jer首次拍戲，要集中演出，她又指Jer內斂及怕醜。

（即時娛樂）