Santis終認曾跟熊仔頭拍拖 剖白惜張天賦原因 (18:08)

Santis承認曾跟熊仔頭拍拖（右下圖），同時她又解釋在MV中主動惜MC原因。（YouTube圖片）

張天賦（MC）早前跟MV女主角陳濬樺（Santis）傳緋聞，MC其後出席活動時否認緋聞；日前Santis與熊仔頭（FHProductionHK）分別在社交網宣布解約。

昨天（20日）Santis在個人的YouTube Channel發布了Q&A影片，並主動提到解約問題，她表示解約是其個人意願，並強調跟緋聞無關：「點解會有（解約）呢個決定呢？其實我鍾意拍佢哋劇情片同微電影，但睇番自己表現達唔到想要嘅效果，所以我嘗試個人發展，對將來演出機會再好啲，我年紀比較細，又未有深刻體會，所以決定出去發展，有多啲經歷令我演藝有進步。」

另一個焦點，網民問她究竟有沒有給熊仔頭「派帽」？Santis則說：「冇！」但承認曾跟熊仔頭一齊，她稱：「2021年6月一齊，目前已經分開咗，希望大家畀啲空間。我哋分開嘅原因係相處之間嘅衝突，邊個提出分手呢？我哋雙方都有提出過。」

她表示當時曾認真面對雙方關係，兼有長遠目標，所以當時想保護這段關係，不想受其他言論影響，同時又以字幕補充：「但要強調，冇訂過婚，沒有結過婚。」

談到Santis當時跟MC講自己是單身，她表示因為當時的確是單身狀况，字幕亦補充MV在去年6月前拍攝，她說：「我冇過分揣測問題有乜意思，我係照直咁答，以做好工作為大前提。」對於MC曾提到Santis在《反對無效》MV中擅加親面鏡頭，Santis解釋導演指示她要演迷戀及好愛男主角的角色：「我覺得呢個係導演想要嘅嘢，所以我就咁做，好開心導演有將呢個shot放入MV。」

（即時娛樂）