喜獲「Jay迷」送巴士站燈箱廣告賀生日 馮允謙親打卡認證 (18:35)

今年是「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）出道10周年紀念，加上明天（22日）是他的34歲生日，粉絲為他炮製驚喜，在尖沙嘴買了一個巴士站燈箱廣告，令Jay相當感動，並親往打卡認證；同時他宣布明晚10時許（2022年2月22日星期二的22時22分），在「谷LIVE」舉行「Twosday Birthday Live」直播慶祝。

燈箱海報於周末凌晨時分上架，Jay翌日下午工作完畢，便飛奔到尖沙嘴「拆禮物」，邊行邊期待地找自己海報，戴住口罩都看到他雙眼笑瞇瞇，他開心說：「呢個我嚟㗎！My Birthday生日呀，多謝！」然後做出幾款心心手勢拍照。離場後，Jay在Instagram上載打卡照片，並寫道：「Thank you my lovely fans for this wonderful birhtday gift！你哋真係好細心，I'm so lucky！多謝你哋呢10年都喺我身邊支持我～I'm truly blessed to have fans like you guys！我啱啱去咗柏麗大道巴士站打卡啦！happy to run into some of you guys！」他表示好開心，承諾創作更多作品報答Fans的支持和愛護，期待舉行演唱會與大家見面。

（即時娛樂）