謝天華拍《披荊斬棘》曬廚藝 跟家燕姐拍《皆大歡喜》續集？ (18:54)

由於疫情肆虐，由薛家燕、范振鋒和思敏主持的電台節目《開心大放送》，也改以Zoom形式直播，日前一集邀來謝天華擔任嘉賓。

謝天華早前在內地忙完綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》及《大灣仔的夜》，提到拍攝《披荊斬棘》時，與陳小春、林曉峰和MC Jin（歐陽靖）同房，天華說：「我由細到大未試過同其他人住宿舍，四條麻甩叔同房，仲要畀人警告唔好講咁多廣東話，我哋話盡量，但轉頭又唔記得，我哋基本上冇早瞓過…宿舍係好懷念，歡樂時光特別快，拍完之後個宿舍要拆，好多回憶，收工大家喺度Man's Talk。」家燕姐笑問：「都係講女人嗎？」天華笑說：「女人講家燕姐，講家燕姐都講一個通宵啦！」

家燕姐講到天華於《披荊斬棘》和《大灣仔》廚藝了得，天華謙虛說：「講真，我哋一啲都唔叻，當我哋要經營餐廳係幼稚園，屋企煮飯食都Ok，開門做生意煮嘢畀人食，係兩碼子事，低估咗件事，開餐廳4條友煮嘢食，同客人傾偈，一起身就要拍，邊個係店長？邊個負責買餸？廚房廚具、碗碗碟碟都係自己買，真係攰到死。」

節目中有網民提議無綫開拍《皆大歡喜》續集，皆因該劇已快20周年，天華說：「拍《皆大歡喜》我哋玩得嚟唔胡鬧，睇得觀眾又有啲道理，如果要開拍，我劇中對孖仔都20歲喇！」

（即時娛樂）