朱智賢禍不單行 發燒兩日肌肉痛 出風癩兼撞車 (19:41)

本港第五波疫情肆虐，演藝界亦宣告失守，陸續有藝人宣布確診或懷疑染疫，他們亦勤做快速測試保障自己及其他人。朱智賢（Ashley）今天在社交網貼相，分別貼出撩鼻做快速測試、量體溫的相片，她更無奈表示「呢2日真的是禍不單行」，更爆出「中招」疑雲。

Ashley記錄這3天健康情况，她寫道：「第一天：一早瞓醒條腰好痠，冇乜為意，以為係前一晚拉筋拉得太狠，所以有啲痠。然後到咗下午覺得個人好攰好攰，嘗試去瞓覺，喺被窩入面蜷縮1小時手腳還是很冰冷，凍到無法入睡。再過多陣，身體開始發熱，隨之而來就是全身肌肉酸痛，馬上食兩粒Panadol，做一次快速測試：結果negative。到了晚上成晚都瞓唔着，體溫一直在101以上，全身好熱好熱，踢開啲被又會發冷，全個身體啲肌肉都好痛，捵嚟捵去點都瞓唔到，就係咁過咗一個好辛苦嘅晚上。」

到了第二天早上，Ashley表示依然沒有退燒，再做多次快速測試，結果依然呈陰性：「決定去睇醫生，睇完醫生打算返屋企好好休息，點知遇上小小的車輛碰撞，橫風橫雨又10度之下仲要落車，搞咗個幾鐘，對鞋濕晒，頭髮又濕，風癩又出埋，凍到成個人震晒。」

到了第三天，Ashley表示已退燒：「再做多一次快速測試，依然都係negative！所以大家不用擔心，我只係冷親啫！PS: 三次快速測試，分別用咗三隻不同牌子去測。」

她續寫道：「身體健康幾時都係最重要！喺呢啲非常時期，最好就唔好病啦！同埋奉勸大家，屋企最好有快速測試劑守門口，如果唔係到你有少少唔舒服嘅時候，你就會好騰雞。天氣凍，大家記得著多件衫。」

（即時娛樂）