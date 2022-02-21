家族榮耀｜羅子溢跟老婆演叔嫂 唔抗拒跟楊茜堯演「假夫妻」 (21:50)

羅子溢有份演出的《家族榮耀》正在無綫熱播中，他與太太楊茜堯結緣《On Call 36小時》，羅子溢表示與太太因拍劇而認識，之後拍拖到結婚，一直沒合作過，現在他們身分與當年不同，想試合作感覺有何分別。劇中他們演兩叔嫂，並非夫妻或情侶，他大呼過癮，期待與太太再合作。

羅子溢稱這套劇與太太各有另一半，覺得特別，他與劇中演夫妻的李彩華，之前並不認識，他說：「拍攝前和黃浩然及李彩華講明，我們兩公婆已溝通好，不用太過尷尬阻礙演出，完全無問題，李彩華笑指感覺奇怪，我不和老婆傾，只和她傾偈，不過要令觀眾投入，覺得我和李彩華才是一對，所以要做到足，雖然沒有過分親熱戲，但我和李彩華也事先聲明在房間的戲會惜嘴、攬住瞓、瞓大髀，不會只搭膊頭，要似返兩公婆，李彩華也認同這演繹方法。」

他指太太演得更放，與劇中老公黃浩然有吻戲，甚至與張智霖有牀戲，他說：「我是劇中演員，亦看過劇本，張智霖還講笑叫我做替身，我說不用了，沒事，你們隨便演，其實也不是很激，當年太太拍《名門望族》，她咬松哥（劉松仁）條脷更加激！」

羅子溢坦言好恨和太太再合作，想重拾當初感覺，不過接拍這套劇前，他們亦曾掙扎過，「製作單位有問過我們想不想演兩公婆，但以我認知，觀眾不喜歡現實兩公婆演兩公婆，太太亦都不太想，當中有些在房間咀戲，她覺得好奇怪，如表演攤開給人看，像沒有私隱，但劇集播出後，又有網民問為什麼我們不演兩公婆，覺得我們好甜蜜，好想睇我們演，不過在劇中如果演她的老公，我是要出軌的」。

他笑言如有機會和太太演夫妻，也不會太抗拒，最多演得假一點，他說：「不是演現實畀大家睇，而是演戲畀大家睇，不會擺太多真嘢出來，免得好似放了部攝錄機喺屋企咁。」

有指夫妻一同開工少不免會嗌交，羅子溢表示這情况並無發生在他與太太身上，「可能因為太太很體貼，工作完了從不會事後檢討，我們不會好認真探討對方演出，留自由度給大家，今次與太太角色敵對，想好好把握這種敵對氣氛，劇中成日嗌交，很憎她，但拍完又沒什麼，很快便抽離」。

欲知專訪詳情，請留意明日（2月22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）