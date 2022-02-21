著名導演楚原離世 享年87歲 田啟文：走得很安詳  (22:55)

今天（21日）傳出香港著名導演楚原離世的消息，享年87歲。香港電影工作者總會發言人田啟文證實死訊，田啟文稱：「是中午的事，走得很安詳，家人都在身旁。早上他有點不舒服，太太打了999，送醫院兩個小時後就走了。」

李力持亦表示剛收到消息，「從未與楚原叔合作過，但知道他是一位響噹噹人物，他執導的電影《七十二家房客》和一系列古龍電影都是家喻戶曉。聽很多人講楚原叔是一個好叻、好聰明的人，可以同時拍兩、三部電影，一場景可以跳幾個鏡頭拍，是一個傳奇導演，很敬佩他，轉做幕前又為觀眾接受。數年前他獲香港電影金像獎終身成就獎，他那段說話，我作為導演聽落很有味道，是有智慧的長者。聽到他離世消息很不開心，聽聞他在家人陪同下離開，希望他去了一個沒有痛苦的世界，家人亦節哀順變」。

薛家燕表示聽到楚原叔離世的消息很難過，她稱當年在《真情》曾跟對方合作過，之後已很少見，反而有時會見到楚原太太南紅（媚姐），因大家在同一間理髮店理髮，她也會問候楚原叔；有幾次跟胡楓、曾江約食飯，媚姐都有出席，她也有說邀請楚原叔，但媚姐指丈夫已很少出來應酬。家燕姐稱楚原叔在演藝界的貢獻，大家不會忘懷；他是一位很成功的製作人，做導演亦製作很多出色電影，同時亦是很好的演員，跟他合作獲益良多。家燕姐慨嘆沒辦法，可能對方年紀大，又有些病痛。她表示會問候媚姐，希望媚姐與家人節哀順變，楚原叔一路好走。

（即時娛樂）