楚原執導作品多 曾獲金像獎「終身成就獎」  (23:33)

楚原在第37屆香港電影金像獎獲頒終身成就獎，以表揚他於華人影壇的貢獻，頒獎禮當晚太太南紅及孫女陪伴他上台。（資料圖片/明報製圖）

著名導演楚原今午離世，享年87歲。楚原於1934年出生，1955年入行，1957年與著名導演秦劍聯合執導，1958年以24歲之齡，獨立執導了《湖畔草》，1960年已拍出感人肺腑、叫好叫座的社會倫理悲劇《可憐天下父母心》；1970年代初執導粵語片《七十二家房客》，賣座560多萬元，打破數年來嘉禾公司，憑李小龍電影壟斷的賣座票房紀錄，而該片的賣座亦令一度消失的粵語片恢復製作。

楚原在粵語片的最高成就，是他心愛的文藝片，由依達小說改編的《冬戀》，走出片廠大量實景拍攝，攝影有層次感，氣氛冷冽，甚富歐陸電影風味。他更開創拍攝改編古龍武俠小說熱潮，由1976年《流星‧蝴蝶‧劍》開始，到《天涯‧明月‧刀》、《楚留香》、《白玉老虎》、《三少爺的劍》、《多情劍客無情劍》等一系列作品，拍出了古龍原著中奇情曲折的故事，又以影像模擬出古龍的浪漫氣質和精鍊風格。

到1980年代，楚原創作力仍盛，巨星周潤發、周星馳都分別演過他導演的作品。由1957年到1990年，30多年的導演生涯，橫跨國、粵語片界，既多番開創新風氣，風格又有自成一家，這樣豐富而精彩的導演人生，即使在人才輩出的香港電影界，也是罕見和非凡。楚原亦在第37屆香港電影金像獎獲頒終身成就獎，以表揚他於華人影壇的貢獻，頒獎禮當晚，太太南紅及孫女都有陪伴他上台。

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（即時娛樂）