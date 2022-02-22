黎彼得做完「通波仔」未獲工作安排 契仔黃宗澤資助手術費 (00:15)

在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「豹叔」的黎彼得，已有一段時間沒有在劇中出現，原來年逾70歲的他，3個月前因眼腫求診，腦掃描後發現腦部有條血管收窄，在醫生建議下接受「通波仔」手術，現已痊癒。黎彼得接受《明報》電話訪問時表示，到私家醫院檢查費用10萬元，手術費20萬元，突然要用大筆金錢令他感傍偟；至於兒子正在南京修讀中西醫課程，沒有家人在他身邊，幸得丁羽幫他簽紙及代付手術按金，契仔黃宗澤亦有資助他手術費，以解燃眉之急。黎彼得稱只當向契仔借，又表示要多謝丁羽，他還錢時，對方還請他飲茶。

黎彼得承認目前經濟困難，病癒後已主動聯絡無綫，但一直未獲安排工作，「我聯絡他們不接聽，叫救命冇人睬，一個老人家坐在家裏3個月，經濟唔掂，手停口停，人都癲」。他表示沒有向無綫高層曾志偉求助，但曾致電另一高層曾勵珍，但沒有接聽電話；《愛‧回家》監製林建祥則有聯絡他，說可能下個月找他開工，「可能……他都愛莫能助，要聽上面指令。（生活很困難？）還可以，食住穀種先，我不會投訴去得罪人，總之我已表態，不會怨天尤人」。黎彼得讚《愛‧回家》一班演員很有人情味，日日向他問候，但即使有其他演員提出在經濟上支援他，他認為心領就夠。

至於黃宗澤接受《明報》訪問時表示：「小事，小事不用掛口唇邊，契爺當然要幫忙。」

（即時娛樂）