Jeremy@MIRROR今推出首支個人單曲《半》：我同你哋一樣都好心急 (01:30)

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）今天（2月22日）推出首支個人單曲《半》，中午12時在商台《叱咤樂壇》首播，同日晚上9時於MIRROR YouTube Channel首播MV。昨天Jeremy在社交平台甫出新歌MV預告片，雖然片段只得14秒，但已令一眾「Unicorn」（粉絲暱稱）大嗌期待；Jeremy亦在Ig限時動態分享感受，他說：「我同你地一樣都好心急，好想快d俾你地睇mv，好想俾你地聽首歌，好想知你地反應，不過好嘅嘢係需要等待的，一切都是最好的安排。#半」

MIRROR一班好兄弟，包括姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、Anson Kong（江𤒹生）、Tiger（邱傲然）紛紛為Jeremy宣傳新歌及打氣，就連ViuTV董事兼總經理魯庭暉也在社交平台借電影《大隻佬》解釋因果，以及分享2018年跟ViuTV製作部副總裁金廣誠、花姐（黃慧君）的對話截圖，來幫Jeremy宣傳。魯庭暉跟金廣誠、花姐的對話中，魯庭暉稱從《全民造星》總決賽3場比賽項目來看，Jeremy應該在組合（即MIRROR）內，以及表示交由兩人決定，金廣誠與花姐也先後示意OK。魯庭暉在社交網留言：「做一件事，唱一首歌，講一句說話，都係一個因，同時都係一個果。最後，我要強調兩點，1，冇錯，我叫金生做金爺，而為咗喺電話度容易搵佢，我個phone book 上面寫嘅係Kam Yeah。2 ，嗱嗱嗱，唔好話係我決定晒呀，根據WhatsApp文獻顯示，我提議㗎咋，佢哋自己決定㗎。」Jeremy之後留言多謝魯庭暉，「謝謝你改變了我的人生，謝謝你給予我這麼多機會，謝謝你一直都支持著我們mirror」。

（即時娛樂）