曾合作拍《大頭綠衣鬥殭屍》 鄭秀文悼楚原：仁慈幽默愛護後輩 (12:20)

著名導演楚原昨午（21日）離世，享年87歲，消息令不少演藝界人士感惋惜和難過，鄭秀文（Sammi）曾和楚原於1993年合作拍無綫劇《大頭綠衣鬥殭屍》，2人在劇中有不少對手戲。

Sammi聞悉楚原離世，在Instagram發文悼念：「楚原叔，一路好走。在我出道之初，有幸跟你一起演出電視劇《大頭綠衣鬥殭屍》，你仁慈幽默，愛護後輩，讓當時初出茅蘆的我，不但不感壓力，甚至被鼓舞了演出，在你身上，也見證了『專業』的意義。衷心感謝你一生為我們留下了那麼多美好而令人難忘的作品。謝謝你。」

余安安亦在社交網貼了和楚原合照，余安安曾參演過由楚原導演的作品《三少爺的劍》，她寫道：「很遺憾聽到這個消息！還記得初出道的時候，在邵氏拍過導演好幾部電影。他很痛錫我。最記得打光的時候（因為世界光可以好幾個鐘頭）還會到對面狄龍家去打麻雀消磨時間...他的字體沒有人能看得懂（除了他的副導），每年11月都會和邵氏的好友一齊聚會食飯。遺憾這幾年疫情沒法聚會..太可惜了！還記得第37屆香港電影金像獎他領終身成就獎時的感言，實在發人深省！導演一路好走。」

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（即時娛樂）