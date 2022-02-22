王晶敬重「契師父」楚原：學的並不是拍電影 而是做人 (12:56)

楚原昨午（21日）離世，享年87歲，演藝界對楚原離世感難過和傷心，而楚原生前執導多齣經典作品，包括1960年已拍出感人肺腑、叫好叫座的社會倫理悲劇《可憐天下父母心》；1970年代初執導粵語片《七十二家房客》，賣座560多萬元，打破數年來嘉禾公司，憑李小龍電影壟斷的賣座票房紀錄。

導演王晶在微博貼了和楚原合照，王晶表示楚原是他一位敬重的導師：「在邵氏時期，我總開早班，他總開晚班，我收工，便跑去他的棚，總在放飯，他永遠在棚裏吃盒飯；偌大的一個棚，相差廿多歲的兩個人，就天天聊一個小時，我在他身上學了一輩子夠用的東西。學的並不是拍電影，而是做人。

我處世很多哲學，都借鏡他，教我編劇的劉天賜先生是我『師父』所以我愛叫他『契師父』，說李小龍『be water』，我認為楚原更『be water』，無論什麼環境，什麼潮流，大風大浪，他都能適應，並掀起一陣旋風，而且，他本身還是文藝青年。這一生，我相信契師父絕對無憾。願一路走好，他日有緣再聚。」

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（即時娛樂）