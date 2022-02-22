姜文杰「全2特別日子」曬甜蜜婚照 宣布升呢做人夫 (15:11)

秦沛兒子、姜麗文哥哥姜文杰（Benji），趁住今天「全2特別日子」（2022年2月22號 正月22 星期2 下午2:22分），在Instagram宣布婚訊，他貼了和女友李泳淇（Rain）甜蜜婚照，並撰文分享結婚心情，Benji寫道：「相戀時，您22歲，我32歲.. 命運安排我哋拍攝相識，所以當晚嘅珍貴時光，永遠記錄喺一條片入面...

向來，我都唔係一個細心嘅男友，同您一齊咁多年，大部份生日飯同情人節晚餐，都安在家中煮飯食，有幾次仲浪漫到嘆麥記或譚仔外賣，你都冇半點怨言。講到禮物，更係少之又少。情人節我哋習慣唔買玫瑰，反而年年買棵植物返屋企。情信，也從來冇寫過俾你。無論我揀邊條路，您都總會支持我...

有咩諗唔通，您會陪我分析同傾訴...我有錯，您亦從來唔會怪責我...反而陪我一齊面對同正視生活上遇到嘅種種難題...喺一啲最難捱過嘅夜晚，你會扶持我，俾我感覺到你會一直陪我身邊支持我。作為我女友，呢幾年嚟，辛苦了。

我相信，一段美好嘅婚姻，最幸福既莫過於日日都同自己Best Friend一齊面對人生各種喜怒哀樂。我好幸福，因為我嘅Best Friend就係您。多謝您屋企人對我嘅包容同埋接納。我會好好對待老婆，好好照顧、守護，同埋珍惜同老婆一齊嘅每一段時光，我也愛您哋每一位。多謝您哋。

多謝爸爸、媽媽、妹妹、Peanut、Jelly、仲有我家族每一位成員嘅愛。請放心，呢個女人將永遠愛護同埋照顧我。多謝父母多年來為我帶來無比嘅溫暖，無窮無盡嘅付出同埋愛護，你哋為我送上嘅每一點支持同埋鼓勵，成就今日嘅我，令我每日都係世上最幸福嘅仔。Love You。

從今以後，我會擔起一家之主嘅責任，每日努力為姜太太帶來簡單而美滿嘅幸福快樂人生。多謝老婆照顧我無微不至。你煮嘅飯係世上最好味嘅，煲嘅湯亦係最溫暖嘅。老婆，多謝你，我愛你。」

（即時娛樂）