馬浚偉捐3000份快速測試劑 李璧琦派防疫包贈基層家庭 (16:10)

繼許冠傑、郭富城及鄭秀文先後捐出新冠病毒快速測試套裝後，古天樂、楊千嬅亦分別捐出3000及4000套快速檢測套裝，幫助有需要人士。

以身為「深水埗仔」自豪的馬浚偉亦在社交網發文，稱訂購了3000份快速測試劑，他寫道：「如今疫情嚴峻，而深水埗區也有很多低收入家庭，石硤尾更有不少個案出現！在要齊心減低人流在社區流動的前題下，真的很想為自己成長的地區做些事情！」馬浚偉找到有關地區組織幫忙派發，他續寫道：「願我們人人有心出心，有力出力，齊心抗疫，戰勝疫情！相信，明天會更好！感恩！」

李璧琦（Becky）亦為防疫出一分力，Becky在社交網分享派發防疫物資情况，她寫道：「真係凍咗好多，有好多唔能夠外出嘅初步確診/懷疑染疫/家居隔離嘅劏房/唐樓/基層家庭，都好需要物資供應，有心人們捐出毛毯/包裝食物/消毒用品/口罩等，我們便立刻組隊，希望盡快把溫暖送上！」

之後Becky再寫道：「分派地點包括深水埗/長沙灣/石硤尾/土瓜灣/牛頭角，雖然係不停落住雨，同埋季候風都真係幾勁...好在有著防水風䄛（可以完成後脫下放密封膠袋之後消毒處理）為配合二人限聚，分成二人一組上樓，本身出發時有位有心送貨司機，把物資一同載我們到某中心點，一人幾袋送上樓再集合上車，但因為地點比較散同越嚟越大雨，效率比預期中慢，好在朋友仔咁啱有揸開工車，便可以先回中心補給再分兩車出動！

上唐樓派送難度其實不太在於行樓梯體力，而係分前後座、劏房單位未必有門鐘、地址未必寫得準確、電話未必有人聽、如果唔肯定單位又怕就咁放門口會比人攞咗、拍門無人應又怕佢喺入面好唔舒服到應唔到...所以都有唔成功嘅時候...但positive嘅係可以同幾個住戶傾多幾句，鼓勵下為佢哋打下氣啦...有啲話家中長者都開始食頭痛藥，希望唔好再差落去...除咗物資，希望佢哋有人傾下、問候下、關心下、支持下，會感到無咁孤軍作戰，心靈可以得到少少安慰啦。」

（即時娛樂）