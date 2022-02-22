陸續有本地藝人染疫 張惠雅確診Omicron (19:19)

本港第五波疫情嚴峻，娛樂圈多人染疫，繼C AllStar的陳健安、ONE PROMISE的天衡和Anton、商台《十八樓C座》4名播音員、《公子會》劉翁、商台DJ麻利確診後，張惠雅（Regen）今天（22日）傍晚亦在Instagram貼相自爆確診。Regen表示於20日凌晨發病，她憶述發病病徵：「19號晚瞓瞓下覺有啲周身骨痛，估自己因為19號我喺室外橫風橫雨嘅時候，喺度吹風淋雨咗好耐而吹病咗，因為隔離舖都有keep住做檢測都係陰性，我就無覺得係中咗Omicron（本人好宅，基本上平時我都係唔出街困喺房唔接觸人，所以源頭唔太清楚，屋企人都無感染無症狀，不過屋企人呢排都會一齊留喺屋企），之後我煲咗個熱檸樂煲薑，飲完好快就嚟料，啲鼻水湧出嚟，不過都係流咗一晚啫，之後鼻水都收晒，有發冷，不過發得燒係一定會發冷，然後我就食咗日本嗰隻感冒藥，食完好快見效喉嚨唔太痛。

不過藥力退咗，都係有發燒發冷，但係又唔算嚴重，之後兩日都係燒下唔燒下，同埋開始喉嚨痛，但係我又唔係痛到好嚴重，定係我忍得痛定點，今日22號起身喉嚨痛好咗啲，咳都係一兩聲，痰都係一兩篤，我無幫自己探過熱，除咗去買快速測試時候門口嘅探熱，不過係人都知個探熱係廢嘅，我頭先度到係三十五點幾度。」

她續寫道：「今日因為要出觀塘拎嘢，同埋我想返屋企，順便返屋企之前測一測，雖然我認同共存，但係因為顧及其他人包括屋企人感受，全程我都好小心隻手揸住支酒精消毒液，長期噴自己對手同我自己，我覺得當時好似一個通緝犯，落雨個頭又濕，好猥瑣，成件事都好狼狽，我匿埋喺廁所幫自己檢測（係咪諗到個畫面都覺得好可憐），超快，一分鐘唔使就已經出咗兩條線，咁我msg（message）屋企人啦，阿媽就打電話比我，我又唔敢聽，因為唔想喺廁所大大聲講我確診咗，到時我真係困喺廁所幾日都無得出嚟，咁我ready好心情拎住支消毒，係又噴唔係又噴，眼神都好閃縮，當時屋企人冇叫我返屋企，因為佢哋都驚一驚，諗起唔知可以去邊度，返西灣嘅話又要再一次吹風淋雨，覺得好無助，我喺車上面好想喊，但係又唔喊得因為啲眼淚會有病毒，最後好在得到屋企嘅批准，依家返咗屋企，決定困自己喺房唔沖涼直到negative為止。」Regen還在Ig列出她曾去過的地方。

Regen又表示自己沒有打針：「唔太擔心，都係傷風感冒咁樣，睇下之後幾日病情點樣，我update下比大家知。原本都覺得中Omicron係遲早嘅事，前幾日未知自己中嘅時候，仲嘆氣點解要呢個時勢吹病自己，要自己喉嚨痛兩次，所以當我見到positive嘅時候，係鬆咗一口氣。而暫時最心噏係返到屋企嗰下，見到隻貓對住我喵喵叫，而我唔可以瘋狂摸佢錫佢，驚佢覺得我唔理佢。

（個人經驗，我唔鍾意食生果但係呢幾日狂食柑同有食啲蕉，喉嚨好乾但係無胃口，口淡淡，噚晚仲覺得自己無食嘢幾日好弱，喺度做深蹲）謝謝。」

（即時娛樂）