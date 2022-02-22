楚原智慧老人金句被翻Hit 網民激讚發人深省  (21:18)

著名導演楚原離世，不少網民翻出他在第37屆香港電影金像獎獲頒「終身成就獎」的片段，當晚楚原這位智慧老人狂拋金句，大談人生哲理，字字珠璣，句句鏗鏘。

當時84歲的他說：「將一個終身成就獎，獎畀一個終身無乜成就嘅楚原，你哋即係監生要我講句受之有愧，我的確係受之有愧。回首半生青衫人老，喺漫長嘅人生中，有開心時候，但係困難嘅日子亦都唔少，人生大概都係失意倍多，如意少。我破咗香港賣座紀錄，老闆即刻同我簽張新合同，人工加咗10倍，個個都話，我係香港最幸運嘅導演。十幾年後，我嘅戲唔賣錢喇，拍完幾部仆街片呢，就想拍《天龍八部》。開鏡前一日，方逸華小姐出嚟撕咗張通告唔畀拍，入到寫字樓第一句就問我『邊個畀你拍《天龍八部》㗎？蝕咗本你有得賠咩？』最後兩句就係話『楚原，你根本唔懂電影藝術！你根本唔識拍電影！』嗰陣時人人都話，我係邵氏公司最難堪嘅導演。但係『人生』呢兩個字呢，就係『歡聲』同『淚影』4個字砌成，無乜奇怪。任何人，無論你噚日幾風光，亦無論你噚日幾失意，聽日天光嘅時候，你一樣要起身做返一個人，繼續生活落去，因為明天總比昨天好，呢個就係人生！唔講你唔知，人生原來同打麻將一樣㗎咋，有東南西北風㗎，你打到北風嘅時候，又係另外一個人生。如果你好似我咁，老到無得撈喇，記得後生淨返個錢，老到好似我咁，連終身成就獎呢個老人牌都攞埋喇，咁你就應該，應該咩呀？應該『管它天下千萬事，閒來輕笑兩三聲』，到老嘅時候，無論外面發生咩事，『管它喜怒哀樂，管它恩怨情仇』，全部都當佢係菩提明鏡，笑吓就算㗎喇。古今多少事，都付笑談中。最後我送畀大家我喜歡嘅幾句說話『當你回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不為虛度年華而羞恥』，咁你就可以好驕傲咁同自己講，你無負此生！」

該片段當年已被網民狂洗版，現在又再度翻hit，激讚楚原的感言感人肺腑、發人深省，就算窮一生也學不完。

（即時娛樂）