泳兒憑信念音樂路上打拼 努力實現紅館夢 (22:45)

泳兒相隔9年推出全新廣東大碟《Dark Light Of The Soul》（《花開溝渠、葉落冰川》），她坦言心情興奮、開心亦很感觸，「新碟由音樂團隊、歌曲概念、MV拍攝至包裝設計等，我都有去參與溝通，過程花了很大心血，亦是投入度最高的一次，雖然我做不到創作人，但終於明白創作人那種感觸，真的由零開始，而且我近年的曲風藝術感較重，所以今次想打造一張可收藏的碟」。

她稱這3年的歌曲包含着黑暗與光明，大家在這段時間面對很多變化，還有疫情，希望這張碟能陪大家走過一些艱難時期，相信有黑暗才有光明；其中新歌《葉落冰川》內容是講只要你相信，奇蹟就會出現，她也是懷着此信念在音樂路上努力打拼。泳兒在音樂路上經歷不少起跌，雖試過感到氣餒，但因自己有份倔強，希望再作嘗試，故未曾想過放棄。「堅持很難，放棄又難，最難是不知道該怎樣行。我全憑自己的信念和堅持走出困境，當然也要多謝公司不離不棄，給我去嘗試不同曲風。有時人很易會被困在自己的舒適圈內，但我當時很想做一個很大的轉變，由唱主流歌轉為暗黑曲風，我都不知自己何來這個決心和勇氣，當你跌到谷底時，就會有種『豁出去』的心態」。

今年底便踏入4字頭，泳兒稱沒特別去想，以前很害怕又大一歲，但隨着成長，現在覺得不應被年齡困住自己，無論什麼年紀都可以去做自己喜歡的事情。工作方面，泳兒仍以音樂為主，繼續在香港做廣東歌，並努力實現登上紅館的目標；同時也想嘗試更多不同類型工作，例如拍劇演反派角色。至於感情，她跟拍拖10年的髮型師男友則暫未有結婚計劃。

欲知專訪詳情，請留意明日（2月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）