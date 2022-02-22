Jeremy新歌《半》MV玩黑暗風 孖廖子妤散發妖艷魅力  (23:38)

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）首支個人跳唱單曲《半》今天（22日）推出，MV同日晚上首播，上架2小時已有逾12萬點擊。今次MV請來廖子妤擔任女主角，跟他一同以黑暗風散發妖艷魅力，故事講述Jeremy是墮落天使，被世界中不同的黑暗面侵佔，產生了由廖子妤（Fish）飾演的黑暗化身，不停殺人，在殺死3個人之後，發現第4個目標人物是真愛，雙雙墮入愛河，為了要停止殺人這個瘋狂行為，於是請Jeremy這個本體封印殺人武器。

為了這個充斥着黑與白、善與惡的概念MV，Jeremy嘗試了3個造型，當中不乏妖艷與型格，他也嘗試了很多第一次，如塗指甲油、畫白色眼線，再配合不同造型，在MV中化身天使與惡魔。這些造型不禁讓人聯想到Jeremy在2018年參加《全民造星》總決賽時獻唱《Crazy In Love》的妖艷美態，Jeremy卻說：「《Crazy In Love》造型比較王子，今次更加妖。其實由《造星》到依家，堅持行呢一條路唔係咁容易，但睇返原來行呢條路係啱嘅，要多謝《造星》。」對於廖子妤擔任MV女主角，他興奮表示：「我一開始知Fish做女主角已經覺得好勁，到拍MV嗰日金像獎提名出爐，Fish收到好消息，就覺得成件事好amazing！」不過，今次Jeremy與廖子妤在MV中的交流不多，只有兩個鏡頭，他期待日後大家有更多不同形式合作。

MV中，他糅合Urban Dance及現代舞的舞蹈，在幼沙上面的舞姿，有別於在MIRROR中的勁歌熱舞。「啲沙好幼滑，跳舞時起初重心唔係捉得好好，頭一兩次跳會較驚，但之後掌握到少少，就可以跳得放啲，冇乜大問題，希望大家可以喺呢個MV見到另一面跳舞嘅我」。

成為MIRROR第7位單飛成員，Jeremy坦言第一次出歌很緊張，「話晒前面有6個兄弟出咗作品，不過我今次推出嘅風格跟前面6個風格完全唔同，係可以區分到嘅第7個style，透過我哋每個人嘅Solo歌，可以話畀大家知，我哋12個人都有自己獨特一面，希望可以製造更多唔同風格，令到香港或者其他地方嘅聽眾，可以有唔同嘅選擇」。

新歌由王雙駿（Carl）擔任歌曲監製，吳林峰作曲，周耀輝填詞，而吳林峰寫出來的旋律呈現了Jeremy最希望展現的黑暗面，但在創作過程亦有笑料，Jeremy稱：「吳林峰寫完第一稿後，Carl叔叔要佢改，跟住吳林峰睇咗半個鐘鬼片，就完整地寫出《半》嘅旋律。」至於周耀輝也優雅地寫出了Jeremy想表達的內容，「今次《半》呢首歌係想話人有唔同嘅面向，但好多時候喺好同壞之間，大家總會忽略、拒絕接受壞嘅一面，但作為一個人，係需要接受所有面向，接受自己嘅不同面貌。接受咗，了解自己最渴望嘅，就去正視佢，努力變成自己想成為嘅人」。

（即時娛樂）