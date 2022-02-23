楚原離世｜大徒弟馮淬帆痛悼恩師：教導之恩待來生再報 (12:21)

著名導演楚原（原名：張寶堅）前天（21日）離世，享年88歲。身為楚原大徒弟的馮淬帆，昨天在社交網撰文痛悼恩師，他得知楚原在港離世，心情沉痛和感念：「那年第二次演他片子的時候，跟他表達我想成為導演的志願。沒想到他過幾天就點了頭，開始一步一步的指引與教育，接著讓我跟他學著怎麼樣當副導演....然後從兼職副導演到正職副導演....由於受到他的教育，我不久就在電視台當了導演。」

1974年，馮淬帆如願執導電影處女作《香港屋簷下》，他寫道：「在開鏡第一天，恩師親臨現場恭賀與指導，還幫我擺好第一個『鏡位』，此情此景永世難忘﹗」

馮淬帆表示跟楚原的年齡只有10年之差，二人亦師亦友，有着大哥和弟弟的感情：「除了研究電影藝術，他也指引我很多做人道理，常以『少年不識愁滋味，為賦新詞強說愁』來警惕我，別不滿現實自怨自艾，而是要努力奮鬥﹗寶堅哥，你的教誨我一直謹記﹑一直慎行，可惜在我導演路上，沒有一部能讓您引以為榮的佳作，至感慚愧﹗

四年前有幸到港，在台上以首徒身份親自把『終身成就獎』的獎座交到您手上，與有榮然（焉）﹗卻不料竟是師徒最後一面之憾事﹗唉...只能仰天長歎﹗別了恩師﹗您的名字將長留中國電影之史冊，光華永在﹗只恨海各一方，未能親祭送您最後一程。寶堅哥：願您在天之靈，永享安康﹗教導之恩唯待來生再報﹗」

（即時娛樂）