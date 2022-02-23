飛虎3壯志英雄｜何慈茵能「武」亦能「舞」 拍動作戲勁搶Fo (13:25)

何慈茵在《飛虎3壯志英雄》首兩集演出亮眼，跟陳瀅有不少對打戲分。（大會提供）

《飛虎3壯志英雄》前晚（21日）翡翠台首播，首兩集內容非常刺激，槍戰、爆破、埋身肉搏等樣樣齊。首集末段，張嘉軒（黃宗澤飾）、高子樂（吳卓羲飾）緊追流亡公主Renee（何慈茵飾）的飛車場口，極盡官能刺激。首兩集戲分甚重的何慈茵，在劇中開槍、近身格鬥技、飛車樣樣精通，獲網民封為「全能公主」。

劇中她的造型亦備受關注，無論身處任何環境，何慈茵不是Bra Top，便是貼身露腰裝上陣，馬甲線清晰可見，對於角色造型「清爽」，何慈茵受訪時笑言：「我角色背景係中東國家嘅皇室成員，係一個20歲出頭嘅公主，劇組想我打得嚟有型之餘，又散發到多少少女人味，所以造型設計Sexy啲！我都真係近乎每套衫都露腰，所以我有刻意做多啲運動同食得清啲，希望拍攝時見到人魚線同腹肌，好睇啲嘛！」

今次是何慈茵首度拍劇：「最初係副導演同武術指導搵我試戲，佢哋想搵個似外國人又打得嘅女仔，好榮幸可以參與到咁多打鬥場面，我最初睇劇本都好驚喜，比我想像多戲分。」

何慈茵表示無論是肉搏畫面，還是刺激飛車場面，均是台前幕後花時間用心炮製：「拍打戲唔係一個人嘅事，係成個團隊嘅合作，我哋有好多大型槍戰、爆破、吊威也，每場都花好多時間，大家見到嗰一、兩秒鐘好精彩嘅動作，其實可能花咗大半日先有咁嘅效果。」

本身有私家車及電單車牌的何慈茵指出，首集飛車場口，未計後期、單是拍攝便花了3天：「我係第一次拍飛車，覺得好興奮，一直都好想拍，好多畫面都係綠布景CG畫面嚟，當然比較危險同難度動作，都有替身幫手。」

31歲的中英混血兒何慈茵為星二代，爸爸何麥師承劉家良，精於洪拳，在1980、1990年代拍過不少動作片，亦曾任電影武術指導。何慈茵5歲開始學洪拳，為劉家良徒孫，《飛虎3》是她第一部劇集，最近亦有參與《不可能任務》學習做龍虎武師，表現亮眼。

曾參與MMA格鬥比賽的何慈茵，於去年的《明星運動會前哨戰：Fight盡》中，越級挑戰職業級拳手霍嘉怡，並在爸爸見證及鼓勵下贏得比賽，有姿勢兼有實際。外表硬朗的何慈茵更是剛柔並重，熱愛鋼管舞的她跳舞時，散發女人味，「武」得頂兼「舞」出色！

（即時娛樂）