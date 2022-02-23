呂爵安勁窩心 彈琴賀Jeremy出新歌：努力的人會被看到 (13:45)

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的首支個人派台歌《半》，昨天（22日）正式上架，Jeremey成為MIRROR第7位單飛成員，新歌MV在YouTube點擊已逾33萬，大玩黑暗風，散發妖艷魅力。而呂爵安（Edan）亦力撐Jeremy新歌，Edan在Instagram貼出彈琴片，原來他將《半》彈了溫柔版及激昂版賀Jeremy出歌，相當有心。

Edan寫道：「你終於等到這天了，很感動，亦很驕傲，超級好的作品，完全把你的特色都展現出來，100分！我們以前常說：努力的人是會被看到的，是金子總會發亮的，現在就是你發光發亮的時候了。」

Edan表示為符合歌名，他彈了兩個版本：「頭盔mode：真係亂嚟，只求冇錯音，大家鍾意邊個Version？我就鍾意Jeremy唱嘅Version啦，所以未聽嘅快啲去聽，聽咗嘅就繼續聽！」果然好兄弟，而Jeremy則搞笑回覆：「牧童笛version。」而「正印」阮小儀則大讚Edan好Sweet﹗

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（即時娛樂）