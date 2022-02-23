馮允謙生日Live與歌迷隔空慶祝 劉沛蘅緊張獻唱 釗峰速遞驚喜 (14:43)

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）昨日34歲生日，適逢是2022年2月22日星期二，又是農曆正月22日，所以他特別選在昨晚22時22分22秒開始，舉行「Twosday Birthday Live」，並在Highligter Channel的Facebook同步直播，與Fans隔空慶祝生日。

生日Live開始前，Jay Fung與孖生弟弟和父母晚飯慶祝，他說：「好多人問我點解生日唔休息，仲要開Live唱歌，但其實我好開心，因為鍾意唱歌，可以喺生日做鍾意嘅事好幸福。我收到好多Fans送畀我嘅生日卡同禮物，返屋企唔瞓覺都會睇晒，多謝大家！」

表演期間，台上播出家人、好友梁釗峰、鄭欣宜、黃淑蔓、趙祥誠等祝福短片，令他相當感動，突然，「頭號忠粉」釗峰真人驚喜現身，他代表Fans送來大袋生日卡和禮物，並對Jay Fung笑說：「我本來唔想嚟，但你生日一年一次，仲要咁多個『2』字集合喺同一日，千載難逢，做兄弟有今生無來世！」

昨晚的表演歌單由Jay Fung精心設計，他表示近日天氣寒冷，以《冬日寂寞考》打頭陣非常適合，然後唱兩首他的英文歌作品《Preciously Mine》和《How Many Times》。Jay Fung還邀請《報復式浪漫》MV女主角劉沛蘅（Hillary）做嘉賓，解答Fans疑問。

有Fans問Jay Fung在MV食紙是什麼味道？他笑說：「冇味，但有啲硬，不過我冇吞落肚，係咪都幾好演技呢？」他又解說因為MV中Hillary童年陰影畫畫發泄，他吃下畫作代表要跟她共同面對。

他們透露當日拍了很多有趣和浪漫場面，可惜一首歌時間太短，未能全部播出，Fans留言想看足本劇場版。除了解答Fans留言，Hillary更與Jay Fung合唱她有份演出的電視劇《家族榮耀》插曲《遠在眼前》。Jay Fung表演時，Hillary變身小Fans用手機拍片。

接受訪問時，Hillary表示公開唱歌緊張到手震，Jay Fung讚她唱得好，「過來人」釗峰說：「其實對住Jay Fung唱歌已經係壓力，就算係我都會，尤其唱佢啲歌，佢好了解首歌，有時又唱和音，但只要樂在其中，同Jay Fung合唱係好好玩！」

（即時娛樂）