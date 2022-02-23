彭家麗睽違7年推出新歌感不慣 自認寡言盼覓靈魂伴侶 (16:28)

彭家麗（Angela）日前接受香港開電視專訪，暢談睽違7年推出的新歌。她表示好友徐偉賢的作品最打動她：「徐偉賢一手包辦曲詞編監，他創作時想着疫情期間，很多東西都停止，很多將發生的事都不能發生。他在覺得自我價值低的時候寫了這首歌，我認為在疫情期間能起鼓勵作用。這7年裏我有唱別人的歌，但這次唱屬於自己的歌，我覺得有點不習慣。比如像拍戲你有劇本，知道故事是怎樣，別人的歌你一定聽過原唱，再用自己方法去演繹，但這次就沒人唱過。」

Angela是公認實力唱將，不過她表示剛入行時，覺得自己唱歌不好聽，「但現在重聽以前的唱片後發覺，原來也蠻好聽，那時歌也選得不錯，現在甚至會拿以前的唱片，在CD機播來聽」。

Angela曾有不少經典歌，後來她選擇退出幕前，轉型做歌唱老師。她坦言自己性格比較沉默寡言，自從2004年經歷劫案，死過翻生之後，對生命和感情都有新的看法。

她說：「中學臨畢業時，會寫紀念冊，10個同學裏有9個都寫，我跟你做了這麼多年同學，都未曾跟你聊天，未跟你說過一句話，我可以安靜到如此地步。長大之後，可能人生經歷變多，特別在2004年意外後，覺得跟世界的關係變得更密切，整個人的存在感變強。

至於說到結婚，我當然希望另一半是靈魂伴侶，可能我很獨立，有很多事情能照顧自己，但我知道一個人多了不起，多能照顧自己都好，都需要一個伴侶，特別你人生經歷的東西，都想找個人和你分擔或分享。」

（即時娛樂）