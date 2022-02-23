安普賢獲封最好身材韓星 靠拳擊踩單車跳繩擊退易胖體質 (17:00)

由韓星安普賢和趙寶兒主演的全新劇集《軍檢察官多伯曼》，將於2月28日登陸「黃Viu煲劇平台」。劇中飾演軍人的安普賢，因為自小練拳，練得一副爆肌身材。

模特兒出身、入行8年的安普賢，前年憑奸角彈起，去年伙韓素希、金高銀等女星拍劇，迅速升呢做男一。由於他經常在劇集大騷完美體態，獲封「性感演員」，早前被健身教練票選為「最好身材男星」。

對於觀眾的讚賞，安普賢坦言一身好肌肉並非天生：「我本身是拳擊選手出身，也是體育高中畢業，所以一直把運動當作生活一部分，而且我是易胖體質，不運動的話，會胖到100公斤（約220磅）以上。」

為了維持精壯身材，安普賢平日多以雞蛋炒飯、雞胸肉等簡單料理作為正餐，以減少調味和油分攝取；他幾乎每天都運動，基本運動菜單包括：跳繩、打拳和引體上升，並會透過間歇性運動如TABATA強化肌肉線條；熱愛戶外運動的他，還經常到漢江踩單車，一踩便是36公里，運動量超驚人！

早前安普賢曾在綜藝節目提及入行經過，當時身為拳手的他，因為家人反對，曾打算投考職業軍人，所以他在新劇《軍》中扮演軍檢察官角色，可謂一圓美夢。

（即時娛樂）