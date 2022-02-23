黎彼得遇貴人劉鑾雄幫忙 每月獲生活費解困：已經過咗數 (18:00)

黎彼得表示財爺陳茂波在非常時期，用非常措施亦屬正常，但就覺得財爺不夠貼地。（資料圖片）

在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「豹叔」的黎彼得，已有一段時間沒有在劇中出現，原來年逾70歲的他，3個月前因眼腫求診，腦掃描後發現腦部有條血管收窄；做心臟掃描時，則發現有兩條血管堵塞，在醫生建議下接受「通波仔」手術，現已痊癒。

黎彼得日前接受《明報》電話訪問時表示，到私家醫院檢查費用10萬元，手術費20萬元，突然要用大筆金錢令他感徬徨，幸得丁羽幫他簽紙及代付手術按金，契仔黃宗澤亦有資助他手術費，以解燃眉之急。他承認目前經濟困難，病癒後已主動聯絡無綫，但一直未獲安排工作。

今天（23日）本報記者再致電黎彼得，問他表態後，無綫方面有沒有跟他聯絡？他說：「（《開心速遞》）監製祥仔（林建祥）同我講，短期內叫我放假，唔關佢（祥仔）事，佢都係受上面指示。」

新聞曝光後，「大劉」劉鑾雄向黎彼得伸出援手，劉鑾雄慈善基金確認將幫助黎彼得。黎彼得大讚大劉「冇得頂」，他說：「佢救兵如救火，佢冇得頂，渴時一滴如甘露，雪中送炭，我真係遇到貴人。」

原來大劉除了幫黎彼得付手術費外，每個月還給他生活費，黎彼得說：「噚日聯絡咗我，已經即刻過咗數。」而黎彼得住院期間，申領了李嘉誠基金1萬元補貼。

對於財政司長陳茂波今天（23日）公布財政預算案，當中包括派發1萬元電子消費券，黎彼得說：「派10萬元都冇用啦，條街靜過鬼，好多老人家住老人院，都真係唔敢打針，因為有長期病患，所以唔敢博，財爺喺非常時期用非常措施都好正常，但覺得佢唔夠貼地，應該派現金，佢依家派消費券，係想經濟好，但好多弱勢社群唔打針，就入唔到商場買日用品，如果派現金，可幫助住劏房嘅人，冇錢情况下可周轉。」

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（即時娛樂）