財政預算案｜向「粵劇發展基金」注資1億元 羅家英：政府心意係好嘅… (18:43)

羅家英坦言要培育一個粵劇演員，沒有10年、15年的功力是不能的。（Ig圖片）

財政司長陳茂波今天（23日）公布財政預算案，當中包括派發1萬元電子消費券，分兩期發放。對此，羅家英接受《明報》訪問時說：「幾好，市民有得受惠，尤其對低下階層市民。」

談到陳茂波表示會注資1億元給「粵劇發展基金」，加強專業提升及持續培訓，助粵劇界長遠發展，預計達800名從業員受惠。家英哥表示﹕「政府心意係好嘅，但我對做嘢嘅人有異議，佢哋唔知行內人點培育，認為用佢哋嘅思想培育就得。

要培育一個粵劇演員，冇10年15年功力唔得，唔係3、5年就可以培育到一個人出嚟，揠苗助長唔掂㗎，所以做咗咁多年，都做唔到嘢出嚟。」

陳茂波亦提到將每年預留7000萬元提升康文署轄下演藝場地設備，是否對業界有幫助？家英哥說：「有嘅，提升到音響同燈光等，想搞科技動畫嗰啲，依家全世界都玩呢啲，我哋（粵劇）唔玩就唔在潮流，所以都會玩，會喺布景加插動畫，未來粵劇有新改變。」

汪明荃（阿姐）表示財爺派1萬元消費券及多項減稅措施，會對不少市民有幫助。提到財爺提出業主暫緩追租措施，她透露之前有租客要求減租，她都明白苦况,同意減部分租金。提到財政預算案向「粵劇發展基金」注資1億元，加強專業提升、培訓的長遠發展。她稱「粵劇發展基金」成立多年，是推動粵劇發展，注資與抗疫措施無關。

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（即時娛樂）