政府發放1萬元消費券｜林盛斌買金器保值 黎諾懿：對市民一份小心意 (21:15)

財政司長陳茂波今天（23日）發表財政預算案，涉及多項經濟紓困措施，包括發放1萬元電子消費券。育有3女1子的林盛斌（Bob）表示會用消費券購買金器或銀器保值，他說：「我諗我的做法跟上次一樣，我會去一間收消費券的金舖，用盡消費券購買最少手工費用的金器或銀器，個人認為這樣會較保值，加上在投資角度，金和銀整體來講都是慢慢向上升，而且這個時勢，今日不知聽日事，日後要應急都可以拿去熔了兌現金。」

育有兩子的黎諾懿覺得，可以說是對市民的一份小小心意，可以解一下燃眉之急，「但你問我長遠來說，希望可以快些集中資源，令到香港回復正常，因為香港有很多行業都是手停口停，例如剪髮、美容、校巴、旅遊業等，有很多真的停工很久，尤其是飲食業，又開始進一步收緊防疫措施。有人問過我覺得這份財政預算案幫不幫到飲食業，我自覺不太幫到，因為現在沒有晚市，又開始收緊兩人一枱，生意很難經營，如果再拖落去，應該愈來愈多飲食業倒閉，所以希望一切可以盡快回復正常」。

今次財政預算案，電影業未有受惠，香港電影工作者總會發言人田啟文表示：「財政預算案從來不會為特定行業有優惠，所以對於電影行業沒特別受惠，是不會感失望。」

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（即時娛樂）