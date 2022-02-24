SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

第五波疫情嚴峻 《香港金曲頒獎典禮》延期舉行 (17:27)

文章日期：2022年02月24日

由於第五波疫情肆虐，不少演唱會、舞台劇及頒獎禮等都要押後舉行，而原定在4月3日舉行的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》亦因為疫情嚴峻，將會延期舉行，新的頒獎典禮日期容後通知。

（即時娛樂）

 

MORE