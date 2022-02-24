Jeremy單飛出歌有壓力 盼有好反應 不令MIRROR丟臉 (20:05)

Jeremy（左二）相信是他在MIRROR演唱會上的表現，令經理人花姐放心讓他單飛。（資料圖片）

Jeremy自言從前是欠缺自信心的人，但現在的他已自信了不少，同時接受自己的好與壞。（大會提供）

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）等足3年多，終於擁有首支個人單曲《半》。歌曲推出前，Jeremy緊張到失眠︰「我很害怕，大家的鼓勵和支持為我注下強心針。沒想過那麼多人會期待我的單曲，原來我的Solo是會有人期待和欣賞！」

Jeremy因未達到經理人花姐（黃慧君）要求，令單曲延至今年才面世。他坦言曾為此不開心，但認同花姐指他「身形太瘦」、「唱高音時聲線太尖」。「去年不推出單曲是好事，我有多一年時間改善唱歌技巧和舞台表演，今年更有信心」。

作為MIRROR第7位單飛成員，Jeremy坦言有壓力，但認為各人也付出了很大努力，而且發展步伐不同，不能比較，最重要是做好本分，獲得別人的欣賞。「我的單曲能令大家驚喜，有好反應，我已滿足。成績只是bonus，好與壞也是個好經驗，我都會接受。MIRROR 11位兄弟也給我信心，希望不會令他們丟臉」。

入行以來，Jeremy曾經氣餒，現在回想，感恩曾遇挫折令他成長，能挺起胸膛向前衝。雖然曾被取笑是「隱形人」、「下弦」，他說已想通故不介意，也不覺得被忽視。「我也不是很『隱形』吧，頭髮經常五顏六色；被指『下弦』也沒所謂，始終我還有很大進步空間。MIRROR各人有不同的技能和特色，發展機會也不同，不會比較工作多與少」。

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（即時娛樂）