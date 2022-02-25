張寶華13年戀情無疾而終︰人生跌到最深的陷阱 (16:55)

前新聞之花張寶華近年轉型做作家，早前在網上舉行直播大談情緒病，吸引全球超過23個國家網民收看。她日前接受香港開電視節目訪問，預告將再開騷，還會邀請歐陽偉豪（Ben Sir）做嘉賓。張寶華說︰「Ben Sir是我的中大校友，特別易說話。我邀請時，他馬上答應。我們已合作過數次，我幫他拍視頻，他也有接受我頻道訪問。他是很能玩的人，為人風趣、會講笑話。我常覺得Ben Sir應該有很多戀愛故事能分享，因為他的外型俊俏、學問好，人也很好。其實可以套他話，我懷疑應該有很多女學生向他示愛。」

張寶華透露她今次的Talk騷以愛情觀為主題，還自爆曾跌入愛情陷阱。她說︰「我與一個前男友談了10多年戀愛，最後無疾而終，這是我人生跌到最深的一個陷阱。一個人有多少個10年，13年不是一個短時間，但如果你相信某個角落有人在等你，以後大家也會有個好的愛情的話，你就不會放棄。愛情有個特性，為什麼這麼多人說？為什麼有人類以來就不斷有人說愛情？文學作品、電影、音樂，也說愛情，因爲它是無論你輸了多少次，也會繼續奮鬥的一件事。」

張寶華兩年前曾客串演出許鞍華導演改編的小說電影，她坦言對演藝界有興趣：「我也很希望有下次的機會，但對我而言不是我主要的工作。有機會嘗試也好，發掘一下我有沒有演戲天分，但我懷疑自己未必可以。就算你現在叫我報新聞，讀稿也可以，但要我演，不要說10種，用3種表情笑我也未必做到。不過，人生只有一次，有新事物我也很樂意去試去玩。」

（即時娛樂）