驚悚泰劇《Remember 15》 俊男美女荒島經歷大逃殺 (22:27)

近年泰劇成為劇迷煲劇選擇之一，Viu Original原創驚悚泰劇《Remember 15》，於2月22日起逢星期二、三在「黃Viu煲劇平台」上架。該劇以一則神祕訊息為開端，講述一群少男少女某天突然收到一則由5年前逝世同學萊拉發出的短訊：「好想你們，大家回到島上見一面吧！」眾人決定在萊拉的忌日當天，重回記憶中的荒島悼念好友，並查明究竟是誰發出這條惡搞短訊。原定逗留一天的12名男女，期間不斷互相猜忌，新仇舊恨在一夕瞬間爆發。萊拉兩位前男友麥克和布優大打出手，墳前更出現死魚，此時有人大膽推測她仍然在生，並藉此向眾人報復。

原來當年曾有人公開麥克和萊拉的私密影片，把她推向輿論的風口浪尖！向來稱兄道弟的同學們各懷鬼胎，荒島逐漸淪為血腥的大型競技場，為了自保，人人大開殺戒。全員惡人的演出看得人頭皮發麻，堪稱泰版《大逃殺》。

該劇還有不少男生強勢求愛、女同學穿比堅尼情節。不少泰國網民想睇主角之一的Tommy和Jimmy在新劇互動，二人於2020年BL劇《WHY R U》結緣，當時更組成「Mii2」CP，互動甜蜜有愛，令觀眾期待二人在《Remember 15》的化學反應。

（即時娛樂）