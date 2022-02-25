《子彈火車》預告畢彼特滿面傷痕 (23:19)

《死侍2》大衛雷奇（David Leitch）執導、荷李活「男神」畢彼特（Brad Pitt）主演，改編自日本作家伊坂幸太郎驚慄小說《瓢蟲》的荷李活新片《子彈火車》（Bullet Train，暫譯），將於今年暑假上映，昨日率先公開30秒長的先導預告，片尾出現「3月2日登車」字句，象徵正式預告片將於當日發放，令人期待。

《子彈火車》台前幕後陣容強勁，除了畢彼特外，同片主角還有金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）、《復仇者聯盟2：奧創紀元》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、《真人快打》真田廣之及《親親小站2》祖兒京（Joey King）等。故事講述一班殺手各自登上新幹線列車，由東京站出發，準備執行不同任務，其後發現這些任務原來互相牽連。預告模仿一家虛構的日本鐵路公司NSL廣告片，列車途經不同風景，旁白標榜旅程「寧靜、舒適、快捷」，最後一幕卻是畢彼特的特寫鏡頭，只見他一臉傷痕，狀甚無奈。據報畢彼特戲中飾演倒楣殺手「瓢蟲」，奉命登上列車，偷走盛載巨額贖金的行李箱，結果遭車上不同殺手狙擊。

（即時娛樂）