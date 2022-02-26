姜濤被爆父愛爆棚想生女 Stanley腸胃炎發燒要檢測 (13:44)

MIRROR一連四個星期五舉行《MIRROR FB Live From Home》，昨晚打頭陣出場的有姜濤、楊樂文（Lokman）及邱士縉（Stanley），高峰時有超過3.4萬人同時觀看。3子在家連線一同開直播，姜濤全程攬住被子，不時嘟嘴、撥弄頭髮、開懷大笑，又經常調較鏡頭令自己「倒轉」，十分可愛﹗

直播剛開始，Lokman、姜濤透露最近都是吃外賣食物，Lokman坦言食到厭，姜濤則說︰「我長期吃外賣，我不會煮，又沒人煮。我喜歡食但不喜歡煮。阿媽有潔癖，也不喜歡煮飯。」Stanley指外賣食物多鹽多油，笑言終於找到姜濤易肥的原因。Stanley又自言較好彩，家裏有願意煮的人。姜濤說︰「沒你們那麼幸福﹗」他又表示來來去去只會叫幾間餐廳的外賣，以免點了不好味的食物回來。

姜濤透露剛看完盧瀚霆（Anson Lo）的新歌MV，他和Stanley大讚歌曲和MV好正，Stanley同時讚李駿傑（Jeremy）的新歌《半》。被問到何時出新歌時，姜濤表示近日忙拍劇，雖有構思，但未有太多時間製作。Stanley指姜濤常在跑步時找到新歌靈感，但他最近少了時間跑步。姜濤同意︰「是呀，我接下來的『十胎』都是跑步時想出來的。」他又表示有時間就會翻看MIRROR各人的表演，參考大家的小動作。

Stanley、姜濤最近忙拍新劇《季前賽》，姜濤早前在社交平台上載與有份拍攝的小演員阿Bean的片段。Stanley爆姜濤經常撩他劇中的女兒玩︰「姜濤很想生女，有點父愛，所以經常撩我個女。」他自言開工時與呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）不停食，姜濤開工時卻不吃東西。姜濤說︰「前幾天拍完最後一場，我在快餐店內炒薯條。由於第二天放假，我將炒完的薯條全吃掉。劇組所有人都驚訝地望住我，因為第一次見我吃東西。」Stanley說︰「很慘似的﹗我要澄清，不是我們不讓姜濤吃飽飯，是他自己不吃，絕對與我們無關。」Lokman回憶拍攝《IT狗》時也狂食，至籌備演唱會前就真正戒口，完騷後又放肆地吃。

Stanley透露與姜濤未埋位就打籃球，結果有天被導演收起籃球。他又透露拍攝期間因吃錯東西致腸胃炎，因為有發燒，因此要接受檢測，幸好只是虛驚一場。姜濤笑言被Stanley傳染，腸胃性感冒，回家後也要吃藥。直播尾聲時，Lokman提醒大家要做足抗疫措施，姜濤不停笑，以為Lokman準備結束直播。Stanley取笑姜濤想收工了。3子最後感激醫護人員，為他們打氣。

（即時娛樂）