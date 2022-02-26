迷過黃凱芹又被梁朝偉電到毛管戙 花姐揀老公首選ERROR何啟華 (21:18)

男團MIRROR及ERROR的經理人花姐（黃慧君）為楊詩敏（蝦頭）與練美娟（娟姐）主持的網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，以「花姐造星之苦」為題分兩集播出，先上架的上集花姐除了細數心目中的萬人迷、選MIRROR成員的經過，還應主持要求在旗下兩隊男團中選出當丈夫、男友及情夫人選，她笑指十分尷尬，覺得件事好亂倫。

花姐也經歷少女時期，自爆心目中的萬人迷是梁朝偉、金城武及張國榮，但如要揀一個追星，唯一會揀梁朝偉。她說：「因為實在太靚仔，對眼睛太迷人，我好明顯是外貌協會，一定會外表行先，心想點解個男人會咁靚仔，真的會畀佢電到毛管戙，我見過真人，在我前面行過會感覺到『鏗』一聲，但也不敢叫他影相，因為我都怕醜的，從來沒有和他影過一張合照。」她稱當助理編導時曾與金城武合照，還笑道：「佢話要我同佢影相！」但她真正試過追星的並不是以上三人，而是在中學時代於電台門口等黃凱芹，她說：「見到他我沒有大嗌，因為怕醜，但你現在問我鍾意黃凱芹什麼，我又說不出。」

花姐被問到怎樣選出MIRROR 12位成員？她稱選成員入團全憑女人的直覺，她說：「我不是一個有經驗的經理人，所以不會像一般經理人般揀人時，要覺得唱歌好、好靚就揀，當初揀只是憑感覺，覺得這個男仔很熱血、人品幾好、好勤力、跳舞特別迷人，沒有考慮到一定賺到錢、個樣很適合市場，完全沒有這種概念。」

她直言當中最令她自豪的就是揀到阿Jer（柳應廷），她說：「當初說要揀他時，大家都話『你冇嘢啊？揀阿Jer？』在場有20個人異口同聲『簽阿Jer？佢個樣好衰下。』最後我就夾硬留住他，其實我都覺得他個樣好衰，當時又留鬚又八字眉，個樣唔係唔衰呀！衰到爆。不過他真的唱歌好好聽，我揀MIRROR都冇乜邊個真係唱到歌，一定要放幾個唱得嘅入去，我覺得阿Jer是必定人選，不理大家反對，一定要堅持簽他。」被問到覺得成員中那位一看就覺得是可造之才？她即道：「好明顯姜濤由面試一入來，就知道是他，Sharp 到爆，心想ViuTV點解咁好彩，當時我不敢講他一定會紅，但一定很適合做這一行。」

主持要花姐在MIRROR和ERROR 16子當中揀丈夫、男友及情夫，花姐坦言自己結婚前都是一個姣婆，好鍾意男人，每一刻都諗住男人，但當了經理人後，確對男人冇晒興趣，思想上已沒有男女之分，就算MIRROR有打底在她面前換褲，也沒有任何感覺。她說：「不過如果論性格去揀，老公我會揀阿Dee（何啟華），他很懂得保護身邊的人，又識講笑又溫柔，個人好直；如男朋友我覺得Lokman（楊樂文）和AK（江𤒹生）都很適合做男朋友，尤其是AK，他很浪漫，又夠直接不會呃你，很有安全感，不過他說要鍾情於事業不拍拖，而且我是他老母，唯有等下世啦！情夫我就會揀193（郭嘉駿），他是一個很有情趣的人，但唯一不好是不能帶他去『偷食』，因他太高，很難收埋。」

（即時娛樂）