陶大宇入行39年仍在跑道上：證明無入錯行 (22:12)

陶大宇入行39年，早前因以「水撥式台風」演唱歌曲《倒轉地球》人氣急升。他接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，談到當年有「師奶殺手」稱號，他坦言最初不太習慣，他笑稱自己當時還後生，應該是「少女殺手」才對。其後他主演劇集《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》等受歡迎，他亦逐漸習慣被叫「師奶殺手」。

大宇跟黎耀祥（祥仔）感情好，他對於祥仔常在訪問中感謝他當年的照顧視為恩人，他再次澄清不是什麼恩人，當年大家拍長劇《影城大亨》，相處8、9 個月，日日對住建立感情，他只是跟對方分享買樓的事。至於請祥仔一起去內地登台，他說：「完全不是因為他要供樓，主因是拍完劇不捨得對方，我想用工作去延續我哋的友誼。他好念舊，好耐之前在酒樓做騷，我做司儀同唱歌，他扮羅文，我送一條螢光綠的呔給他，好妖咁做表演。好多年後，我睇電視訪問，他依然講起那條呔，還保存到現在，真的好念舊。他做3次視帝我覺得不夠，他除了苦盡甘來外，再加上自己努力，大家見到他的成就，第一件事唔駛講，拍咗手掌先！我哋好好感情，雖然最近見面少咗，但好留意對方！」

大宇早前到無綫電視城接受訪問時，遇見演出《愛•回家之開心速遞》林淑敏及許家傑聚舊，因而有傳他會客串該劇。大宇表示暫時未收到邀請，若然收到，時間配合，劇情又惹笑的話，他不排除這個可能性。他有留意無綫的小生，認為洪永城是可造之才，只要多拍劇，假以時日一定有成就。他亦欣賞余德丞，覺得更成熟一定可以成為新一代「師奶殺手」。花旦方面，他看好視后蔡思貝：「她以往演戲比較『飄』，現在演得穩固紥實，進步得很快。」

疫情藝人工作受影響，大宇曾經歷無工作日子：「入行幾十年，最難過是去年疫情下，（我）曾經有9個月坐喺度，無工作時好痛苦，我靠煮飯，運動度日，心情好負面，買餸都不開心，無心情去街市打牙骹，全情苦口苦面，買完即走。直至疫情稍為穩定，我先決定再北上工作。入行39年我依然可以在跑道上跑，證明無入錯行，仲做緊鍾意做的事。唱《倒轉地球》意外人氣急升，最近我無機會見到華仔（劉德華），我在大氣電波同他打個招呼，希望他不要好怪我搞到他首歌咁樣！我只是想帶歡樂畀大家，我會繼續唱落去、『撥』落去，因為我相信以後不唱《倒轉地球》落不到個台！哈哈！」

（即時娛樂）