陳志雲訪問講「爸爸」搭錯線 李樂詩爆老公一餐飯定情 (23:07)

李樂詩（Joyce）日前接受陳志雲的網上節目《Stephen‧傾》訪問，去年8月她做身體檢查時確診患乳癌，切除兩邊乳房，節目中她提及患癌症的經歷並提醒大家每年做身體檢查的重要。她稱獲知患乳癌時便想到死亡，三個兒子年紀尚小，沒有媽咪陪伴成長。幸好她及早發覺患癌並做手術，不需要做化療或電療，至於乳房重建手術也處理中。Joyce透露已做了4次手術，經歷發炎與爆傷口，現在仍未完成。她稱以往對死亡的感覺只有恐懼，經過今次患病，給她啟發是要開心、樂觀，珍惜當下更重要，人其實好化學。

Joyce在加拿大成長，志雲問及她的家庭情況時，兩人「搭錯線」鬧笑話。志雲問她有沒有見「爸爸」？他是否在香港？感情很好？Joyce會錯意以為問她「小朋友的爸爸」，說「爸爸」在香港，他們感情很好，「爸爸」對她支持，做手術也能撐過去。志雲再問她「爸爸」有沒有工作？她稱爸爸仍有工作，他們才發覺大家「搭錯線」，忍不住大笑起來！Joyce稱父親仍在加拿大，已退休，父女感情很好而近年跟媽咪的關係也好轉，大家放下成見。她稱早年跟媽咪好容易吵架，她甚至為此問心理醫生意見，有段時間媽咪想她離港返加拿大發展而意見分歧，還有當年跟杜德智拍拖，媽媽反對，也是母女不和的原因之一。

Joyce跟杜德智拍拖12年，最後由她提出分手，說不喜歡拖泥帶水。她稱當年跟杜德智相處好開心:「我哋一直都好啱，冇唔啱，他好鍾意音樂，我哋去古巴學跳拉丁舞，佢對我好好。」兩人分手是未來路向不同，她想結婚、生小朋友，跟杜德智分手後再拍拖，也未遇到對她一樣好的人，直至她的老公Ted出現。她坦言跟Ted初認識時對他這類型沒有興趣，但他們首次約會，食了一餐3小時的飯後，Ted便認定了Joyce是自己要找的人。兩人於2008年結婚，舊愛杜德智也有參加她的婚禮。

（即時娛樂）