香港舞台劇獎︱黃智雯憑《超自然之戀》爭劇后 王耀祖入圍男主角好激動 (23:55)

「第30屆香港舞台劇獎」提名名單今天在網上公布，20個劇團26個製作將角逐21個獎項。黃智雯憑《超自然之戀》提名「最佳女主角」（喜劇 /鬧劇），前港台節目主持王耀祖憑《4000里》提名「最佳男主角」（喜劇 /鬧劇）。

大會公布入圍名單中，獲提名最多是本地原創音樂劇：由香港舞蹈團及演戲家族聯合製作的《一水南天》獲11項提名，由中英劇團製作的《穿 Kenzo 的女人》則獲10項提名，兩個劇目均一起角逐最佳製作、最佳導演（悲劇／正劇）、最佳燈光設計、最佳音響設計及最佳原創音樂（音樂劇），成績旗鼓相當。除傳統大團外，今屆中小型劇團的表演亦令人鼓舞，由BHT Theatre製作，編導演俱佳的《雄顏一笑》獲五項提名，包括最佳導演（喜劇／鬧劇）、最佳編劇、最佳男主角（喜劇／鬧劇）及最佳男配角（喜劇／鬧劇）。

黃智雯角逐舞台劇后獎項感興奮，她在社交平台寫道：「這個提名在我心中，份量很重，別具意義...謝謝評審，謝謝《超自然之戀》舞台劇每位台前幕後的好夥伴，很想念與你們一起瘋狂排練的日子，希望機械人Chloé有機會能在劇場再與觀眾見面啦！」

王耀祖競逐劇帝，有「田豪祖3寶」的好拍檔曾志豪與貴花田打氣，阿祖分享感受，寫道：「多謝團隊，多謝評審，多謝《4000里》能夠憑一個自己有份投資，製作的作品提名『最佳男主角』呢件事係令我好激動。因為...真係得來不易...亂世下，分享這個好消息比大家。」

鑒於疫情持續，已經延後一年並原訂今年4月舉行的舞台劇獎頒獎禮將再次延期，但投票及籌備工作會繼續進行，會盡快公布最新安排。由於過去兩年表演場地多次被迫關閉，不少演出無奈取消或延期，主辦單位香港戲劇協會去年宣布把 2020及2021年的參選劇目合併計算，而第30屆舞台劇獎頒獎禮亦因此延期一年至2022年4月舉行；可惜今年一月疫情再度爆發，頒獎禮必須再度延期。本屆合資格的參選劇目共89齣，而本屆的評審委員共76人，當中60位在兩個年度內觀賞候選劇目達36齣或以上並有權作出提名。評審委員的選票由專業會計師擔任核票工作，評選出提名名單後，再由全體評審及 160個團體會員代表投票選出各獎項得主。

（即時娛樂）