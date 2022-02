next

MIRROR成員呂爵安(Edan)昨晚透過港、台兩地連線的視像方式,現身台灣舉行的《第17屆KKBOX音樂風雲榜》,與年度風雲歌手邱鋒澤隔空對唱。

Edan在社交平台分享演出時的片段,坦言做夢也沒想過可以在台灣的音樂頒獎典禮上出現。他說︰「真的做夢都沒有想過自己和自己的作品竟然能夠出現在台灣的音樂頒獎典禮上,真的感到非常非常榮幸,也感激讓我和邱鋒澤終於能在同一個台上出現。真的很高興能夠參與其中,聽到自己的名字都起雞皮疙瘩了。」

Edan恭喜及感謝邱鋒澤︰「U did a really good job bro﹗So proud of you﹗你在音樂上的才華和能力真的驚艷到我了,真的很想跟你好好學習,祝你今年繼續做更多不同風格的作品,也希望大家能夠留意更多你的音樂!同時也要感謝上天讓我認識到你,才促使了我們的合作,也造就了這一次的表演。緣份這樣東西真的很有趣呢,希望我們能夠快點碰面,來一次真真正正面對面的合唱!我還要上娛百跟你玩狼人!期待這天的來臨喔!」

(即時娛樂)