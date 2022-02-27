花姐爆魯庭暉今年目標︰推MIRROR歌曲上美國Billboard (14:59)

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚播出第6集，主持谷德昭請來MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）及經理人花姐（黃慧君）現身，分享工作上遇到的壓力。

花姐被問到達到工作上的目標未時，透露ViuTV董事兼總經理魯庭暉每年為她設立新目標，而今年的目標就是希望MIRROR的歌曲能登上美國Billboard排行榜。她坦言當時聽到目瞪口呆，心想沒可能達到。谷德昭認為不是沒可能，花姐說︰「仔細想想，我究竟要聯絡誰呢？我可以打給誰溝通呢？不過，我覺得這是因為魯生是個很有遠見的人，相反我覺得自己很短視。正因為他很有遠見，他教我看遠點，一定要有這麼遠的理想、夢想，才可以知道真的會...我會立即做一些我認為沒可能的事。」由於不知道可以如何達成目標，花姐一度上網搜尋「如何上Billboard」。

谷德昭隨後與眾人玩遊戲，眾人輪流展示手機熒幕的Wallpaper。花姐的手機Wallpaper是寫有「DON'T CALL IT A DREAM, CALL IT A PLAN（不要稱之為夢想，稱之為計劃）」的圖片。她說︰「我以前用老公畫我的肖像做Wallpaper。何時轉用這張Wallpaper呢，就是我剛剛說魯生給了我夢想，我要把MIRROR的歌送到Billboard排行榜。我就『吓』，他對我說『你覺得沒可能嗎』。我心裏想『當然沒可能，老闆』，但後來看見這句金句，覺得很有道理，我們不應該只當成一個夢，其實將它變成計劃後就會有可能，我經常遇到難題是就看着它。」

（即時娛樂）