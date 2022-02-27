陳健安恢復味覺 快測呈陰性 食朱古力餅自我獎勵 (17:25)

On仔透露味覺已恢復，喉嚨也不再痛，只是仍有咳、有痰，容易疲倦，也自覺出現「腦霧」現象。（陳健安Instagram圖片）

C AllStar成員陳健安（On仔）及唱作歌手吳林峰先後確診新冠病毒後，連日來均在家隔離，身體亦已康復了不少。

On仔透露味覺已恢復，喉嚨也不再痛，只是仍有咳、有痰，容易疲倦，也自覺出現「腦霧」現象。他說︰「Day 12，有少少黃痰少少咳，易攰。有味覺，無喉嚨痛。Day 13，有少少咳有少少黃痰，少腦霧。一早見到太陽就曬，好舒服，雖然好番好多，但feel到仲未回正常狀態，所以我仍然覺得我係未好番嘅，繼續食得清淡。而由於喉嚨已經冇發炎同埋無痛，洗鼻漱口含蒜片我就變成一日三次，繼續食維他命C同鋅片。今日見有啲精神，試下做25分鐘輕鬆HIIT，少少abs training，感覺良好，胃口都唔錯。十三日嚟第一次食咗幾塊有餡朱古力餅做心靈獎勵，好好味呀。快檢︰-ve。」

吳林峰則表示︰「世界可怕得令人唞唔到氣，真係希望善良嘅人可以安全無事。當然世界和平只係一句充滿希望嘅假話，但無謂嘅戰火，請不要再繼續落去。最近留在家中嘅隔離生活，身體好番得七七八八，最想嘅就係見一見自己愛嘅人，重新再去習慣一下世界嘅變化，然後好好珍惜接下來嘅每一日。」

（即時娛樂）