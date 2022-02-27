張振朗36米高空游繩潛入大廈 動作戲連場打到飛起 (18:48)

張振朗、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵、劉展霆及戴祖儀，接受導師錢嘉樂、林迪安為期10天的龍虎武師基本功訓練後，接受終極「不可能任務」挑戰，無綫綜藝節目《不可能任務》昨晚播出他們演出6分鐘的畢業作品。

張振朗、何慈茵打頭陣，從36米高空游繩而下，從露台潛入大廈，以拳腳功夫對戰「敵人」。戴祖儀、古天祥、杜穎珊、劉展霆、孔德賢及劉頌鵬接力出場，演出汽車飄移、飛簷走壁、槍戰及爆破等動作場面。

雖然連場動作戲場面驚險，但眾人順利完成演出，沒有人受傷。錢嘉樂、林迪安表示他們的責任就是讓所有台前幕後安全回家︰「我們不是只會擺鏡位和設計招式，我們的行業雖然是高危，但我們會用最安全的方法拍攝危險動作。」兩人在張振朗拍攝爆玻璃場面前已非常緊張，教他如何保護自己避免受傷。張振朗完成動作後，他們又立即上前了解及叮囑工作人員盡快吸走張振朗身上玻璃碎。

雖然沒有人因任務受傷，何慈茵休息時就意外撞到玻璃以致頭破血流，傷口3厘米長，縫了8針。杜穎珊吊威也時也因身體不適不在狀態，意外令鼻子受創；杜穎珊痛到流眼淚，林迪安問她︰「你的鼻子是假的？」令杜穎珊破涕為笑。

（即時娛樂）