網上開Talk騷分享愛情觀 張寶華樂做簡單女人 (23:05)

張寶華指愛情也是人生閱歷的一部分，她都有揀錯人的經驗，當中有很多渣男，比例上也不少。（劉永銳攝）

前新聞之花張寶華，放下新聞工作後轉型，做才女出書、當上YouTuber等，更曾登上大銀幕客串演出許鞍華執導的電影《第一爐香》。早前張寶華亦首次嘗試在網上直播Talk Show大談情緒病，得到網民極大迴響，故決定於3月再度舉行網上直播Talk Show Part 2「Don't Judge a Book by its Cover」，請來老友「Ben Sir」歐陽偉豪做嘉賓，一起暢談「愛情觀」。

她解釋用此主題，除了希望在疫情下做一些輕鬆題目，也要多謝王力宏，「身邊女性朋友對王力宏離婚反應很大，因王力宏形象一向很好，覺得不應該是這樣，以為是王子與公主的愛情，原來都是千瘡百孔，感覺被王力宏欺騙。其實人和書都是一樣，單看表面不會知，期望愈高落差愈大，中伏機會就會很大」。張寶華預告屆時會揭Ben Sir的情史，也會大方分享自己的愛情觀，並自爆數次被求婚，最早一次是她19歲的時候。

當年她曾被前國家主席江澤民斥責「too simple , sometimes naive」，張寶華說自己至今心態上依然是simple，難得簡單，可以繼續做一個simple的人，是一件開心的事；可以naive亦是一件好事，但她強調對着愛人可以扮naive，但千萬不要真naive。張寶華有拍拖多年的男友，她自言可能是處女座，以前拍拖會很神經質，但隨着年紀漸長，現在已淡定很多，「婚一定會結，疫情下也擺不到酒，遲些先！反正我不打算要小朋友，已當3個侄女是自己的女兒」。

談到她在網上頻道經常評論時事及政局，可擔心觸碰法律紅線？張寶華說：「我以前做中國新聞出身，從來都是摸着石頭過河，現在就如回復當時的狀態，我講的又不是亂講。」她自言是家中長女，有責任照顧年邁父母，沒打算移民，也不認為在港評論政局是一件很危險的事，「只可以講環境轉變了是鐵一般的事實，但覺得有事就走，好像很沒義氣！我絕對不是批評別人，只是我在香港成長，根在這裏，成長時香港是黃金時期，我得到了很多東西，便一齊行落去吧」。

欲知專訪詳情，請留意明日（2月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）