讚花姐性情中人不亢不卑 谷德昭稱Alton適合拍古惑仔電影 (12:44)

花姐在Ig限時動態貼文，讚谷德昭是一個好真心的主持。（Ig截圖）

ViuTV節目《爆谷一周》前晚（26日）播出第6集，主持谷德昭請來MIRROR的楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）及經理人花姐（黃慧君）擔任嘉賓。事後谷德昭在社交網發文，他坦言跟花姐靜靜地傾心事，不太有興趣問八卦新聞，反而一心想為勞心勞力﹑「忠君愛Viu」的花姐問好並送上一句：「花姐你好嗎？撐得住嗎？」

谷德昭讚花姐是性情中人：「有碗答碗、有碟答碟、不妄自菲薄、也不趾高氣揚、恰如其份、不亢不卑、答案簡潔到Point、典型高效能食力經理人作風。」同時谷德昭亦多謝Alton、Frankie及Lokman幫手「助攻」，他寫道：「有三個（鏡）仔在，花姐明顯較自在、較有安全感。其實訪問花姐只是幌子，花姐是日理萬機的香港人的縮影，借問候花姐，其實是問候大家一聲：『香港人你好嗎？撐得住嗎？』若你的生活每天塞得實框框，個腦又實框框，誠意推薦你試下做放空練習，不另收費，冇副作用，唔試就笨。」

谷德昭在hashtag表示已先後跟幾位鏡仔傾過偈，讚他們有不同智慧和趣味，他還特別提到Alton好適合演古惑仔系列電影。

（即時娛樂）