第五波疫情嚴峻 江海迦兩場紅館個唱宣布取消 (15:25)

環球女歌手江海迦（AGA）原定上月底舉行2場紅館演唱會，但受第五波疫情影響再度延期，之後她推出演唱會主題曲《Tomorrow》，鼓勵大家以正面態度面對艱難時刻，但她未有配合宣傳，因而傳出她心情未平復，閉關及不想唱歌，令人擔心她的情緒問題，AGA為此澄清只是放假休息。

今天（28日）環球方面發出公告，宣布AGA的演唱會取消：「鑑於新冠疫情持續，為配合香港特區政府的防疫措施，以及保障樂迷健康，原定於2022年1月29及30日，於紅館舉辦的《AGA Gaia Live》演唱會宣布取消。主辦方現正努力協調各關連單位，作出可行的退票安排，所有已購票之觀眾（包括尚未取票之觀眾），敬請留意稍後在3月分內之公布跟進退票的事宜；已取門票的觀眾，請保留完整門票作退票之用。

由2022年1月14日宣佈演唱會延期開始，環球唱片與演出場地已為延期安排事宜，經過多次磋商及協調，唯疫情日趨嚴峻，無奈只好作出取消演唱會的決定。

因疫情而變成『無期』的演唱會，感激大家一直期待著『Tonight』的相聚，唯有再次等待下一個『Tomorrow』的來臨。希望疫情早日結束，祝大家身體健康，在此環球唱片再次感激大家一直以來對AGA的支持。」

AGA亦在Instagram宣布演唱會取消的消息：「在這個逆境，大家的首要事也是確保健康、安全，感激大家連日來的鼓勵和支持。我相信總有一天，會再次送上這一個演唱會給我的觀眾！買了飛的觀眾朋友們，可以保留門票，退票及相關安排會在三月於環球唱片社交平台公布，請留意。再次衷心感謝各位的支持！願各位身體健康，一起加油。」

（即時娛樂）