七師傅出錢出力 快速測試劑贈深水埗街坊 助基層抗疫 (16:01)

七仙羽（七師傅）向來善心爆棚，眼見第五波疫情嚴峻，自掏腰包購買3000盒獲國際認證的「新型冠狀病毒抗原快速測試劑」，用作派贈基層市民之用。七師傅的無私助人精神，令該品牌高層欣賞，並決定加碼捐出3000盒快速測試劑，讓七師傅贈予深水埗街坊，幫助低收入人士渡過疫情難關，免受奔波搶購之苦。

日前七師傅身體力行，在深水埗向街坊派發測試劑。她還聯同品牌合共送出500件醫療用防護衣，稍後分批送贈深水埗區安老院舍、殘疾人士院舍及有需要人士。

七師傅一向有定期派發不同物資習慣，鑑於疫情嚴重，她即時派發快速測試劑。她說：「因為限聚令不可以聚集人群，有見及此，我每當看見街坊經過或者去買餸菜，便會趁機贈送他們。」

她表示疫情嚴重，派物資也比較危險及風險較高，會做足防疫措施，戴眼罩及準備消毒用品，可幸她本身有修法，身上亦佩戴不同防疫物品，以及掛了護身符。她說：「今次疫情，我大約布施了一個廣告費的收入，用作購買抗疫用品，幫助貧苦大眾，希望大家都健康。而我亦養成每日檢測習慣，一旦發現有病就盡快隔離、吃藥，當每個人都健康，那麼整個社區便會健康，全香港市民都會健康，很快便可恢復秩序。」

七師傅說大眾對快速測試劑的需求日益增加，但坊間產品的品質良莠不齊，部分未能準確檢測變種新型冠狀病毒，又或準確度未如理想，她表示：「做善事要肯定產品是最好的，否則如同好心做壞事，如果沒有效用，一旦檢測不準確便麻煩，所以我每次派物資，都會自己及朋友先試用，又會參看廠商是否可靠、有沒有歐盟認可及出廠證明，確保派給市民的都是可靠實用。」

正為電視台拍綜藝節目的七師傅，近日每天都做檢測，她表示因為要檢測方可進入電視台。提及近日接二連三有藝人確診，問七師傅拍攝節目可會擔心？她直言拍攝時不會知道身邊有沒有藝人或工作人員確診，也是看新聞才會知道，故自己會做好防護措施。七師傅說：「我本身是修行人，每日都會修行唸經，身上戴有佛牌，手上有蓋印，也會多吃維他命C，保持正能量，不會令自己太擔心，目前身體狀况很好。」

工作方面，七師傅慶幸未有太大影響，每日繼續拍節目，但廣告及舞台工作就取消了，幸她思想一向比較正面，工作推遲了便當作休息，找其他事去做，例如多做慈善工作幫助別人，絕對不會浪費時間。

（即時娛樂）